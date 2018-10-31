Пропавшего при затоплении дока ПД-50 механика ищут с помощью беспилотника

Росляково, Мурманская область, , 11:42 — REGNUM В районе затопления плавучего дока ПД-50 в поселке Росляково Мурманской области продолжены поиски пропавшего сменного механика. Поиски ведутся с привлечением беспилотника МЧС, сообщил глава комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев.

По его словам, в поисково-спасательной операции принимают участие силы аварийно-спасательных служб и военнослужащие Северного флота.

«Поиски возобновились, дополнительно привлекли подразделения аварийно-спасательной службы федеральные (один расчет), один — областной, плюс беспилотник», — цитирует РИА Новости слова Гусева.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября во время ремонта тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» в поселке Росляково Мурманской области затонул один из крупнейших в мире плавдоков — ПД-50. По словам очевидцев, во время выхода крейсера из дока упали два башенных крана, один из которых попал на палубу «Адмирала Кузнецова».

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