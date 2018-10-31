Пропал рабочий, бывший в эпицентре пожара на нефтебазе в Югре

Нижневартовск, Югра, , 11:26 — REGNUM Во время пожара на нефтебазе в Югре пропал один из работников 1997 года рождения. Из показаний очевидцев следует, что он находился недалеко от горящего резервуара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Напомним, днём 30 октября во время проведения работ на месторождении в Нижневартовском районе произошло возгорание технологического резервуара с нефтью. В результате происшествия пострадали и госпитализированы двое работников 1996 и 1971 годов рождения. Их состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое. Одного мужчину, который находился рядом с эпицентром пожара, до сих пор не удаётся найти.

Следственным отделом по городу Нижневартовску СУ СКР по ХМАО по факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»). Виновные в ЧП устанавливаются.