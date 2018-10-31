Губернатор Архангельской области заявил об усилении мер безопасности

Архангельск, , 11:24 — REGNUM В Архангельской области усилены меры безопасности общественных и государственных учреждений. Об этом заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов по итогам заседания оперативного штаба, который был собран в связи с произошедшим сегодня взрывом на проходной здания регионального управления ФСБ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Вся система реагирования сработала надлежащим образом. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами и силовыми структурами, органами исполнительной власти региона предприняты все необходимые меры, направленные на обеспечение и усиление режима безопасности общественных и государственных учреждений Архангельской области, мест массового скопления людей», — отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня около 9 часов утра у здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв. Молодой мужчина, подорвавший себя, погиб на месте. Пострадали три человека.

На месте работают спецслужбы. После выяснения обстоятельств происшествия будет возбуждено уголовное дело.