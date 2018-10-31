В Абакане без отопления остались десятки жилых домов

Абакан, , 11:16 — REGNUM В Хакасии, где уже установилась зимняя погода и выпал снег, произошло коммунальное ЧП. Без отопления остались воспитанники детского сада «Золотой ключик» и сотни жителей Абакана, проживающие в 59 домах различной этажности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным республиканского ГУ МЧС, причиной стала авария на тепловых сетях из-за износа трубопровода.

В восстановительных работах задействованы 11 человек и шесть единиц техники. Тепло в дома абаканцев рассчитывают вернуть сегодня, 31 октября, ближе к вечеру.