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В Абакане без отопления остались десятки жилых домов

Происшествия

Причина — авария на теплосетях

В Абакане без отопления остались десятки жилых домов
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Заледеневшее окно

Абакан, 31 октября 2018, 11:16 — REGNUM  В Хакасии, где уже установилась зимняя погода и выпал снег, произошло коммунальное ЧП. Без отопления остались воспитанники детского сада «Золотой ключик» и сотни жителей Абакана, проживающие в 59 домах различной этажности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным республиканского ГУ МЧС, причиной стала авария на тепловых сетях из-за износа трубопровода.

В восстановительных работах задействованы 11 человек и шесть единиц техники. Тепло в дома абаканцев рассчитывают вернуть сегодня, 31 октября, ближе к вечеру.

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Аварии на теплосетях
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