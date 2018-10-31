НАК выясняет причины взрыва у здания ФСБ в Архангельске

Архангельск, , 11:08 — REGNUM Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ выясняет причины взрыва у здания управления Федеральной службы безопасности в Архангельске, сообщается 31 октября на официальном сайте НАК.

«В Архангельске на входе в здание управления ФСБ произошёл взрыв. Причины выясняются», — сообщили в НАК.

Напомним, инцидент произошел утром 31 октября. Сообщается, что на месте погиб один человек, который, возможно, является виновником взрыва. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Движение по проспекту в районе взрыва перекрыто.

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