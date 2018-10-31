О вреде курения: устройство для вэйпа взорвалось в кармане брюк тирольца

Инсбрук, Австрия, , 11:08 — REGNUM Теперь он и слышать ничего не хочет о вэйпе: 21-летний житель австрийского Тироля Петер К. серьезно пострадал от взрыва электронной сигареты, пишет газета Heute 31 октября.

Электронные сигареты внезапно взорвались в кармане брюк молодого человека, когда он возвращался домой. Пострадавший был госпитализирован с обширным ожогом бедра. Врачам пришлось буквально соскабливать остатки джинсовой ткани с его ноги. Теперь Петер К. вынужден провести две недели в кровати и принимать шесть таблеток болеутоляющего средства ежедневно.

По какой причине взорвалось электронное устройство для курения, неизвестно. Сам пострадавший считает, что проблема заключалась в аккумуляторе.