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О вреде курения: устройство для вэйпа взорвалось в кармане брюк тирольца

Происшествия

Молодой человек получил серьезную травму бедра

Инсбрук, Австрия, 31 октября 2018, 11:08 — REGNUM  Теперь он и слышать ничего не хочет о вэйпе: 21-летний житель австрийского Тироля Петер К. серьезно пострадал от взрыва электронной сигареты, пишет газета Heute 31 октября.

Электронные сигареты внезапно взорвались в кармане брюк молодого человека, когда он возвращался домой. Пострадавший был госпитализирован с обширным ожогом бедра. Врачам пришлось буквально соскабливать остатки джинсовой ткани с его ноги. Теперь Петер К. вынужден провести две недели в кровати и принимать шесть таблеток болеутоляющего средства ежедневно.

По какой причине взорвалось электронное устройство для курения, неизвестно. Сам пострадавший считает, что проблема заключалась в аккумуляторе.

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Борьба с курением
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