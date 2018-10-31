Шестеро человек погибли в результате теракта у тюрьмы в Кабуле

Кабул, , 10:50 — REGNUM По меньшей мере шестеро человек погибли 31 октября в результате теракта в афганской столице, сообщает со ссылкой на власти страны британское агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря МВД Афганистана Наджиба Даниша, теракт, осуществленный смертником, произошел поблизости от тюрьмы «Пул-и-Чарки» в Кабуле. Целью боевика стали ее сотрудники. Помимо шестерых погибших, ранения получили также трое человек.

«Нападавший приблизился к автомобилю, который был припаркован у ворот, где он проходил проверку безопасности», — отметил Даниш, добавив, что террорист привел в действие взрывчатку до того, как автомобиль смог въехать на территорию тюрьмы.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за теракт.