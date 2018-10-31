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На скользкой дороге в Липецке столкнулись сразу шесть автомобилей

Происшествия

Без жертв не обошлось

Липецк, 31 октября 2018, 10:22 — REGNUM  В Липецке гололедица стала причиной массового дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, авария произошла сегодня утром, 31 октября на Лебедянском шоссе.

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В районе торгового комплекса «Новосёл» столкнулись сразу шесть автомобилей, в том числе ПАЗ.

«В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, они доставлены в медучреждения Липецка», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

По данным регионального УМВД, жертвой массовой аварии стал один человек.

Предварительной причиной названы погодные условия — заморозки, из-за которых на дорогах образовалась гололедица. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Добавим, что, по информации регионального ГИБДД, за прошедший день, 30 октября, в Липецке произошло пять автоаварий, в которых пострадали четыре человека, включая пятилетнего пешехода. Всего за сутки сотрудники дорожной полиции выявили 1170 нарушений ПДД, среди них 799 случаев превышения скорости.

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Дорожно-транспортные происшествия
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