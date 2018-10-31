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Спасатели засекли сигнал черного ящика разбившегося в Индонезии самолета

Происшествия

В настоящее время водолазы проверяют полученную информацию

Джакарта, 31 октября 2018, 10:14 — REGNUM  В Индонезии спасатели засекли сигнал, который, предположительно, исходит от бортового самописца потерпевшего катастрофу самолета Boeing 737, сообщает 31 октября портал Detik.

Отмечается, что в настоящее время водолазы проверяют полученную информацию. Кроме того, были получены изображения, на которых, скорее всего, заметно крыло лайнера.

Напомним, самолёт индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы утром 29 октября. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа, выжить не удалось никому.

В настоящее время обнаружена часть фюзеляжа лайнера. Поисково-спасательная операция продолжается. На третий день зону поиска расширили до 15 морских миль.

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Авиапроисшествия
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