Авиакатастрофа в Индонезии: 48 мешков с останками отправлены на экспертизу

Джакарта, , 10:05 — REGNUM В национальную полицейскую больницу Индонезии доставили 48 мешков с останками и семь мешков с вещами погибших в авиакатастрофе Lion Air JT 610, сообщает Antaranews.

По словам главного комиссара полиции Крамат Джати, подрайона Восточной Джакарты, вещи понадобятся для опознания жертв крушения самолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт индонезийской авиакомпании Lion Air разбился у берегов Западной Явы утром 29 октября. В настоящее время обнаружена часть фюзеляжа разбившегося лайнера. Поисково-спасательная операция продолжается. На третий день зону поиска расширили до 15 морских миль.

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