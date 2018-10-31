Взрыв у здания ФСБ в Архангельске: погиб один человек

Архангельск, , 09:50 — REGNUM Вблизи здания управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Архангельске произошел взрыв, передает 31 октября телеканал «РЕН-ТВ».

По сведениям телеканала, в результате небольшого взрыва погиб один человек, на текущий час Троицкий проспект, где расположено здание спецслужбы, перекрыт. На месте ЧП работают экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля при нападении неизвестного на приёмную УФСБ в Хабаровске погибло двое человек.

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