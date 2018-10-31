В Афганистане при крушении вертолета погибли 20 человек

Фарах, Афганистан, , 09:42 — REGNUM На западе Афганистана разбился вертолет военно-воздушных сил страны. Погибли 20 человек, сообщает телеканал TOLO News.

Крушение вертолета произошло в провинции Фарах. Отмечается, что среди пассажиров вертолета были военные чиновники и члены совета провинции.

По предварительным данным, вместе летели два вертолета, упал один из них. Выжить никому не удалось. Причины трагедии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на территории провинции Фарах также разбился военный вертолет. Тогда погибли пять человек.

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