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В Афганистане при крушении вертолета погибли 20 человек

Происшествия

Авария произошла в провинции Фарах

Фарах, Афганистан, 31 октября 2018, 09:42 — REGNUM  На западе Афганистана разбился вертолет военно-воздушных сил страны. Погибли 20 человек, сообщает телеканал TOLO News.

Крушение вертолета произошло в провинции Фарах. Отмечается, что среди пассажиров вертолета были военные чиновники и члены совета провинции.

По предварительным данным, вместе летели два вертолета, упал один из них. Выжить никому не удалось. Причины трагедии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на территории провинции Фарах также разбился военный вертолет. Тогда погибли пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане разбился вертолет: все погибли

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Авиапроисшествия
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