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Шестеро просителей убежища подозреваются в изнасиловании девочки в Мюнхене

Происшествия

Пострадавшая заявляет, что ей угрожали побоями

Мюнхен, Германия, 31 октября 2018, 09:45 — REGNUM  В Мюнхене шестеро мигрантов из Афганистана в возрасте от 20 до 25 лет подозреваются в изнасиловании одной и той же 15-летней школьницы, пишет газета Heute 31 октября.

Полиция арестовала пятерых подозреваемых и занимается поисками шестого. Один из них — бывший бойфренд девочки из неблагополучной семьи. Пострадавшая заявила, что в разные дни эти люди принудили ее к интимной связи с каждым из них, угрожая побоями. Подозреваемые утверждают, что связь была добровольной.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в немецком Фрайбурге состоялась демонстрация против миграционной политики. Поводом для нее стало групповое изнасилование 18-летней девушки мигрантами из Сирии.

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Культура и общество Германии
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