Пожар на нефтебазе в Югре локализован на площади 300 кв метров

Нижневартовск, Югра, , 09:35 — REGNUM Очаги возгорания на нефтебазе в Нижневартовском районе локализованы на площади 300 кв. метров. Тушение пожара продолжается, сообщили 31 октября журналистам в управлении МЧС России по Югре.

Удалось потушить огонь в производственных помещениях, в том числе в узле учёта нефти и административно-бытовом комплексе. В 02:00 (00:00 мск) пожарные смогли предотвратить распространение огня на соседние объекты, площадь возгорания сократилась до 400 кв. метров.

К борьбе с огнем привлечены 123 человека, задействовано 36 единиц спецтехники. Применена пожарная насосная станция, благодаря чему увеличено количество пожарных стволов.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 30 октября на нефтеперерабатывающей станции загорелся резервуар с нефтью. Из-за перелива нефтепродуктов пламя распространилось на соседние объекты. Пострадали два человека, они доставлены в больницу.

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