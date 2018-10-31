На севере Москвы из «Мерседеса» пропали 13 млн рублей

Москва, , 09:20 — REGNUM Кража крупной суммы денег из припаркованного автомобиля произошла на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент случился днем 30 октября на Ленинградском проспекте. Житель Москвы оставил в багажнике автомобиля Mercedes коробку с деньгами. Злоумышленник вскрыл багажник и похитил более 13 млн рублей.

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С места происшествия вор скрылся. Москвич обратился в полицию, по факту кражи начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная кража произошла в Москве в ночь на 23 октября. Злоумышленник проник в автомобиль, припаркованный в Тверском районе, и украл из бардачка 3,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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