На Филиппинах сошёл оползень: под завалами оказался 21 рабочий

Манила, , 09:17 — REGNUM На Филиппинах тайфун «Розита» спровоцировал мощный оползень. Грязевой поток сошёл в Горной провинции в административном районе Кордильеры. Об этом 31 октября сообщает местный информационный телеканал CNN Philippines.

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Под удар стихии попал район, в котором департамент общественных работ и автомобильных дорог Филиппин ведёт строительство зданий. По данным представителя департамента, пять человек были спасены. Ещё 21 рабочий, который является сотрудником подрядной организации, всё ещё числится пропавшим без вести.

Предположительно, рабочие были застигнуты оползнем врасплох и попытались укрыться от грязевого потока в строящихся зданиях. Работу спасателей осложняет то, что ведущие к месту ЧП дороги размыты, добрать на спецтехнике сюда не представляется возможным. Поиски и разбор завалов осуществляются вручную.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный оползень сошёл в городе Нага в филиппинской провинции Себу утром 20 сентября. Похороненными под слоем камней и грязи оказались почти два десятка домов. Погибли по меньшей мере пять человек. Ещё от 50 до 80 жителей пропали без вести.

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