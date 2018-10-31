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Искры из-под шасси: жёсткая посадка F-15 попала на видео

Происшествия

McDonnell Douglas F-15 Eagle – всепогодный истребитель четвертого поколения, разработанный в 1972 году

Лондон, 31 октября 2018, 09:08 — REGNUM  Истребитель американского производства McDonnell Douglas F-15 Eagle совершил жёсткую посадку, видеозапись инцидента опубликована на канале Military World Vids на Youtube.

Приземляющийся в кадре самолет делает несколько скачков по взлетно-посадочной полосе с выпущенным тормозным гаком, из-под шасси вырывается сноп искр. Предположительно, жесткая посадка произошла в Великобритании на авиабазе Лейкенхит.

McDonnell Douglas F-15 Eagle — всепогодный истребитель четвертого поколения, разработанный в 1972 году. Его начали эксплуатировать в 1976 году и привлекали для военных операций на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Югославии.

К настоящему моменту компанией Boeing произведено 1,5 тыс. таких самолетов. Они присутствуют, в частности, в военно-воздушных силах США, Японии, Саудовской Аравии и Израиля.

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Авиапроисшествия
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