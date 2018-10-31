На Колыме начата проверка после жестокого обращения с ребенком в детсаду

Магадан, Магаданская область, , 09:07 — REGNUM Следователи начали проверку действий воспитателя одного из детских садов Ольского городского округа в Магаданской области, которая применила физическую силу в отношении воспитанника младшей группы, сообщает 31 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, инцидент произошел 22 октября во время прогулки. Как следует из видеозаписи, которую сделал отец мальчика, находясь возле упавшего на землю ребенка, женщина наступает на него ногой (или имитирует данное действие).

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В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы, побудившие отца мальчика произвести видеосъемку, а также мотивы действий воспитателя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Канске в Красноярском крае двое воспитателей, которые за непослушание кололи детсадовцев канцелярскими булавками, предстанут перед судом по обвинению в истязании детей.

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