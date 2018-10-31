Пожар на нефтебазе в Югре: возбуждено уголовное дело

Ханты-Мансийск, , 08:50 — REGNUM В Нижневартовском районе Югры возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара на нефтебазе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном управлении СКР.

Дело заведено по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Следствие ведут сотрудники отдела СКР по Нижневартовску.

Напомним, пожар на нефтебазе возник днём 30 октября. Вспыхнул технологический резервуар с нефтью.

Два человека получили ожоги и травмы. Их состояние врачи называют стабильно тяжёлым. Ещё один рабочий пропал без вести.

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