Среда, 31 Октября 2018 года
09:48:50 МСК

СКР проверит информацию о падении с высоты в московском ТЦ

Происшествия

Ранее стало известно, что в ТЦ одна из девушек-посетительниц упала с высоты на другую

Москва, 31 октября 2018, 08:24 — REGNUM  По факту падения с высоты посетительницы одного из торговых центров (ТЦ) на севере Москвы правоохранители начали доследственную проверку. Об этом сообщает 31 октября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

В ведомстве отметили, что из сообщений в СМИ стало известно, что в ТЦ одна из девушек-посетительниц упала с высоты на другую, в результате обе получили травмы.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка информации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сеть попало видео, на котором девушка позирует на перилах перед фотообъективом, а затем при попытке лечь на перила срывается вниз.

Читайте также: Девушка упала с третьего этажа на посетительницу столичного ТЦ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Опасные селфи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить