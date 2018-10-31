СКР проверит информацию о падении с высоты в московском ТЦ

Москва, , 08:24 — REGNUM По факту падения с высоты посетительницы одного из торговых центров (ТЦ) на севере Москвы правоохранители начали доследственную проверку. Об этом сообщает 31 октября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

В ведомстве отметили, что из сообщений в СМИ стало известно, что в ТЦ одна из девушек-посетительниц упала с высоты на другую, в результате обе получили травмы.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка информации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сеть попало видео, на котором девушка позирует на перилах перед фотообъективом, а затем при попытке лечь на перила срывается вниз.

Читайте также: Девушка упала с третьего этажа на посетительницу столичного ТЦ