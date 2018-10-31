В крупнейшей в Забайкалье нефтесбытовой компании прошли обыски

Чита, , 08:16 — REGNUM Сотрудники ФСБ провели обыски в офисе крупнейшей в Забайкальском крае нефтесбытовой компании ПАО «Нефтемаркет», сообщает 31 октября пресс-служба ведомства.

«Подробности не разглашаются в интересах следствия», — уточнили в пресс-службе.

Источник во властных структурах региона сообщил, что компания подозревается в уклонении от уплаты налогов, а также в необоснованном завышении цен на нефтепродукты, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов выступил с заявлением относительно растущей цены бензина на АЗС региона. По его словам, разница на разных заправках стоимости топлива в 9 рублей говорит о том, что в «крае нет конкуренции».

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