Авиакатастрофа в Индонезии: зона поиска расширена до 15 морских миль

Джакарта, , 08:15 — REGNUM Национальное агентство по поиску и спасению в Индонезии расширит зону поиска основного корпуса самолета до 15 морских миль, сообщает Antaranews.

Заместитель главы спасательной операции Буди Вирианто заявил, что поисковая зона расширена до 15 морских миль от точки исчезновения самолета с радара.

Известно, что самолет пропал с радара в 34 морских милях от Джакарты.

Буди Вирианто добавил, что на третий день поиска корабль, оснащенный многолучевым эхолотом и звуковым навигационным устройством, продолжит искать основной корпус самолета Lion Air JT 610.

«Этот тип корабля обладает возможностями обнаружения подводных лодок», — отметили спасатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальный комитет по безопасности на транспорте в Индонезии заявил, что он получил много предложений со стороны ряда зарубежных стран, в том числе США, для оказания помощи в поиске самолета Lion Air, упавшего 29 октября в воды Караванга.

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