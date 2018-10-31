Среда, 31 Октября 2018 года
09:49:46 МСК

Трое лыжников пострадали в Канаде от схода лавины

Происшествия

Спортсмены получили различные травмы, один из них был направлен в больницу с травмой головы

Оттава, 31 октября 2018, 08:10 — REGNUM  В результате схода лавины в горной местности национального заповедника Банф на западе Канады пострадали трое лыжников, передает телеканал CTV.

По сведениям канадской парковой службы, инцидент произошел в районе горы Монт-Паттерсон, когда сорвавшаяся лавина протащила троих спортсменов почти 100 метров по склону. Сообщается, что лыжники получили различные травмы, один из них был направлен в больницу с травмой головы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля 2016 года в канадской провинции Британская Колумбия к западу от городка Голден в результате схода лавины пострадали 13 человек. Инцидент произошел недалеко от того места, где днем ранее также в результате схода лавины погиб человек.

Читайте также: Группа из 13 туристов пострадала при сходе лавины в Канаде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Оползни, лавины, сели
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить