Трое лыжников пострадали в Канаде от схода лавины

Оттава, , 08:10 — REGNUM В результате схода лавины в горной местности национального заповедника Банф на западе Канады пострадали трое лыжников, передает телеканал CTV.

По сведениям канадской парковой службы, инцидент произошел в районе горы Монт-Паттерсон, когда сорвавшаяся лавина протащила троих спортсменов почти 100 метров по склону. Сообщается, что лыжники получили различные травмы, один из них был направлен в больницу с травмой головы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля 2016 года в канадской провинции Британская Колумбия к западу от городка Голден в результате схода лавины пострадали 13 человек. Инцидент произошел недалеко от того места, где днем ранее также в результате схода лавины погиб человек.

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