Возле тюрьмы в Афганистане прогремел взрыв: есть жертвы

Кабул, , 07:41 — REGNUM В Афганистане прогремел взрыв. Инцидент произошёл сегодня утром, 31 октября, возле здания самой большой тюрьмы страны Пул-е-Чархи, расположенной к востоку от Кабула. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в силах безопасности.

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Уточняется, что взрыв произошёл во время проезда автомобиля, перевозившего сотрудников тюрьмы, большинство из которых были женщины. По последним данным, погибли по меньшей мере семь человек. Ещё пятеро получили ранения.

https://twitter.com/TOLOnews/status/1057481170001248256

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад о своей причастности к недавнему теракту в афганской столице заявила террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Напомним, теракт у штаб-квартиры избирательной комиссии в Афганистане в Кабуле совершил террорист-смертник. В результате взрыва пострадали по меньшей мере шесть человек.

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