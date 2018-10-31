Число жертв падения пассажирского автобуса в реку в Китае выросло втрое

Чунцин, Китай, , 07:36 — REGNUM Количество жертв крушения пассажирского автобуса в реку Янцзы на юго-западе Китая возросло до девяти, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Дайверы обнаружили девять тел и извлекли семь из них на сушу из реки Янцзы в городе Чунцине в 16:45 по местному времени 30 октября. Три тела были идентифицированы, в то время как еще три проходят анализ ДНК. По данным расследования, 15 человек, включая водителя автобуса, находились в транспортном средстве на момент падения с моста.

Напомним, что автобус с пассажирами на борту выехал на встречную полосу, врезался в проезжающий автомобиль, после чего упал с моста в реку Янцзы. Автобус был найден на глубине 73 метра.

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