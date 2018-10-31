В мороз пешком 30 км: оренбуржец осуждён за жестокость к сыну-подростку

село Тоцкое, Оренбургская область, , 07:35 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области суд вынес приговор 41-летнему мужчине, которого признал виновным в жестоком обращении с собственным ребёнком. Возбуждение уголовного дела инициировала районная прокуратура, сообщил корреспонденту ИА REGNUM прокурор Тоцкого района Александр Хабибуллин.

Он отметил, что у отца и сына долгое время складывались неприязненные отношения. Пика они достигли, когда мальчик достиг переходного возраста и начал огрызаться в ответ на замечания и оскорбления отца.

В ночь на 31 декабря 2017 года мужчина выгнал в мороз своего 16-летнего подростка из дома из-за того, что тот ему не подал зажигалку и не принёс сигареты. Мальчик, чтобы погреться, пошел пешком к родственникам в село Тоцкое-2, которое расположено в 30 км от дома. По пути подросток стал замерзать, позвонил в полицию и попросил о помощи. В судебном заседании установлено, что в течение трёх лет мужчина применял к ребёнку физическую силу, неоднократно выгонял зимой из дома на улицу в ночное время, а также оскорблял грубой нецензурной бранью.

Гособвинение просило суд о наказании в виде обязательных работ.

«Мужчина ранее не судим. На учёте у нарколога не состоит. Семья находится в тяжёлой ситуации, есть ещё один ребёнок. Санкция статьи предусматривает либо штраф, либо обязательные работы. Прокуратура посчитала, что эффективным может стать наказание в виде работ, и оно может быть реально отбыто», — сказал Хабибуллин.

Судя по словам мужчины в суде, он не является отъявленным алкоголиком, но в тот день, когда выгнал мальчика на мороз, пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам рассмотрения уголовного дела мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов. Приговор вступил в законную силу.