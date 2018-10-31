ЛНР: Украинские войска обстреляли четыре поселка

Луганск, , 07:30 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили 31 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР, сообщил Луганский информационный центр.

Киевские силовики применили 82-мм миномёты, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

Пострадали населённые пункты Донецкий, Желобок, Логвиново и Лозовое.

Напомним, процедура урегулирования конфликта в Донбассе указана в Минских соглашениях, подписанных 12 февраля 2015 года так называемой «нормандской четвёркой» — представителями России, Германии, Франции и Украины, а также представителями Народных республик Донбасса и ОБСЕ.

Несмотря на взятые обязательства, украинская сторона продолжает агрессию против Донбасса. По мнению представителя России в ООН, такое поведение Украины невозможно без молчаливого согласия Евросоюза и США.

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