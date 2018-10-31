Жители Нерчинского района Забайкалья через суд добились выплат за потоп

Нерчинск, Забайкальский край, , 06:33 — REGNUM Часть жителей Нерчинского района Забайкальского края, пострадавших вследствие летнего потопа, лишь через суд смогли добиться полагающихся им выплат. О том, что 36 гражданам отказано в предоставлении мер поддержки в виде материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, сообщила старший помощник прокурора Нерчинского района Доника Клинова. В подготовленном ею официальном сообщении отмечается, что люди не получили помощи по причине отсутствия регистрации в пострадавшем от наводнения жилом помещении.

Известно, что по итогам рассмотрения обстоятельств дел Нерчинский районный суд уже удовлетворил девять исковых заявлений и установил факт постоянного проживания 15 граждан. Общая сумма причитающейся им единовременной материальной и финансовой помощи составляет 500 тысяч рублей.

Остальные исковые заявления находятся на рассмотрении, — отметили в Нерчинском районном суде.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее за последние годы наводнение пришло в Забайкалье 8 июля после месяца проливных дождей. Вышедшие из берегов реки разрушили десятки мостов и дорог, более 15 тысяч человек признаны пострадавшими.

Вместе с тем врио министра сельского хозяйства Забайкальского края Владимир Лоскутников заявлял, что у жителей некоторых районов возникнут проблемы с выплатой компенсаций, поскольку нет необходимых документов.

По словам и.о. губернатора Забайкальского края Александра Кулакова, которого цитирует Baikal24.ru, в суде сейчас находится порядка 350 исков от пострадавших, так и не получивших причитающихся выплат.

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