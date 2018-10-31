Вараны пытались улететь из Иркутска в Москву на самолете

Москва, , 05:58 — REGNUM На борту пассажирского самолета маршрута Иркутск — Москва были обнаружены два варана без хозяев, сообщает пресс-служба авиакомпании «Победа».

Сообщается, что пассажиры обнаружили варанов во время полета, когда те начали прогуливаться по салону авиасудна. О находке пассажиры доложили бортпроводникам, после чего рептилий разместили в контейнеры.

Отмечается, что хозяева животных так и не были найдены. В настоящее время не известно, каким образом вараны попали на борт самолета, вероятно, их мог кто-то пронести в качестве ручной клади. Теперь рептилии находятся в Центре передержки диких животных «Простар+».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года один из жителей американского штата Флорида пожаловался в правоохранительные органы на двухметрового варана, который, по его словам, караулит его семью возле дома.

При этом рептилия настойчиво игнорировала все попытки поймать ее, в том числе и приманки, расставленные службой отлова животных. Сам житель Флориды заявляет, что не хочет смерти варана, а просто желает, чтобы его семью оставили в покое.

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