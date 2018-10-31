Глава КНР выразил президенту Индонезии скорбь по погибшим в авиакатастрофе

Пекин, , 05:38 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Индонезии Джоко Видодо телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

В своей телеграмме председатель Си выразил свое глубочайшее сожаление в связи с произошедшей трагедией, а также отметил, что был глубоко опечален, когда узнал о случившемся. Он также от имени китайского правительства и китайского народа, равно как и от собственного имени выразил скорбь по погибшим, а также поддержку их семьям.

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Напомним, что Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября в Яванском море спустя всего 13 минут после вылета из Джакарты. На борту находилось 189 человек, из которых восемь членов экипажа. Не выжил никто.

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