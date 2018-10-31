Сообщение о минировании офиса столичного Альфа-Банка оказалось ложным

Москва, , 05:29 — REGNUM Информация об угрозе взрыва в одном из офисов Альфа-банка в Москве не подтвердилась, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Сообщается, что после проверки помещений в офисе на бульваре Дмитрия Донского правоохранители не обнаружили подозрительных предметов или предметов, которые могут нести угрозу. После сообщения о минировании пришлось эвакуировать 10 сотрудников банка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в полицию поступил звонок с сообщением о «минировании» одного из отделений Альфа-банка в Москве. После сообщения сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия для проверки помещения.

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