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Сообщение о минировании офиса столичного Альфа-Банка оказалось ложным

Происшествия

Сообщение об угрозе не подтвердилось

Сообщение о минировании офиса столичного Альфа-Банка оказалось ложным
Телефонный террорист

Москва, 31 октября 2018, 05:29 — REGNUM  Информация об угрозе взрыва в одном из офисов Альфа-банка в Москве не подтвердилась, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Сообщается, что после проверки помещений в офисе на бульваре Дмитрия Донского правоохранители не обнаружили подозрительных предметов или предметов, которые могут нести угрозу. После сообщения о минировании пришлось эвакуировать 10 сотрудников банка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в полицию поступил звонок с сообщением о «минировании» одного из отделений Альфа-банка в Москве. После сообщения сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия для проверки помещения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве проверяют информацию об угрозе взрывов в офисах «Альфа-банка»

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Телефонный терроризм
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