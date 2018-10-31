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Не отходя от кассы. Жительница Омской области родила в магазине

Происшествия

Ребенок появился на свет в магазине города Называевска – видео

Не отходя от кассы. Жительница Омской области родила в магазине
Новорожденный

Омск, 31 октября 2018, 05:21 — REGNUM  

Жительница города Называевска (Омская область) родила ребенка в магазине «Низкоцен». Запись с камеры наблюдения опубликована на YouTube.

Инцидент произошел еще в середине месяца, но видеозапись из магазина опубликована только 30 октября. У жительницы Называевска это были шестые роды: родился мальчик весом 3,6 кг.

Роды начались в момент, когда 28-летняя мать рассчитывалась за покупки на кассе. Комментируя эти события, директор магазина Анна Цыбульская рассказала:

«Она даже не просила о помощи, тихо сказала, что рожает, и всё».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля во время рейса из Оша (Киргизия) в Екатеринбург в самолете родился ребенок. Роды приняла бригада бортпроводников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии на борту самолета родился мальчик

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