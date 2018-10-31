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В американской тюрьме убили известного бандита Джеймса Балджера

Происшествия

Его убил другой заключенный

В американской тюрьме убили известного бандита Джеймса Балджера
Иллюстрация: U.S. Marshals Service
Джеймс «Уайти» Балджер

Вашингтон, 31 октября 2018, 05:23 — REGNUM  В тюрьме Хазлтон, расположенной в американском штате Западная Вирджиния, был убит известный преступник Джеймс Балджер по прозвищу Уайти, сообщает The Boston Globe.

Сообщается, что преступника убил другой заключенный этой тюрьмы. В тюрьму Хазлтон 89-летнего Балджера перевели 29 октября, а уже на следующий день утром его нашли мертвым в своей камере.

По факту убийства власти США начали расследование. Родственники жертв известного преступника, как отмечают журналисты, испытали облегчение после известий о смерти Балджера.

Напомним, Джеймс Балджер входил в список 10 самых опасных преступников Соединенных Штатов и находился в розыске на протяжении 16 лет. Его арестовали в 2011 году, суд признал его виновным в 11 убийствах. Приговор в виде смертной казни был заменен на пожизненное заключение в тюрьме.

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