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Спасатели ликвидировали пожар на складе в Кронштадте

Происшествия

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности

Спасатели ликвидировали пожар на складе в Кронштадте
Иллюстрация: 78.mchs.gov.ru
Тушение пожара в Кронштадте

Санкт-Петербург, 31 октября 2018, 04:39 — REGNUM  Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Кронштадте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в доме №4 по улице Флотской вспыхнул пожар из-за загоревшегося мусора. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности из-за опасности распространения огня на другие здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в городе Пушкине произошел пожар на складе, огнем была охвачена площадь 500 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 120 человек личного состава и 30 единиц техники. Для ликвидации возгорания у пожарных ушло более четырех часов. В результате происшествия никто не пострадал.

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