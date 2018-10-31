Спасатели ликвидировали пожар на складе в Кронштадте

Санкт-Петербург, , 04:39 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Кронштадте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в доме №4 по улице Флотской вспыхнул пожар из-за загоревшегося мусора. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности из-за опасности распространения огня на другие здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в городе Пушкине произошел пожар на складе, огнем была охвачена площадь 500 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 120 человек личного состава и 30 единиц техники. Для ликвидации возгорания у пожарных ушло более четырех часов. В результате происшествия никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный пожар на складе под Петербургом ликвидирован