Полиция арестовала флоридца в надувном костюме динозавра за избиение

Орландо, США, , 03:02 — REGNUM Полиция штата Флорида арестовала 19-летнего Патрика Голлуэя в надувном костюме динозавра за избиение его подруги, которая ранее отказалась идти с ним на вечеринку в честь Хеллоуина, сообщает телеканал Local 10 News.

Пострадавшая рассказала, что пришла домой к Голлуэю, который уже был одет в костюм динозавра, и заявила ему, что не хочет идти на вечеринку, которой предпочла бы просмотр кинофильма в гостях у друга. Голлуэй расстроился и начал ее избивать. Позже его арестовала полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября на станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде между двумя полярниками вспыхнул бытовой конфликт, переросший в поножовщину. В результате конфликта пострадавший был отправлен в больницу в Чили, а подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге.