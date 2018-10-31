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Радикальные боевики взяли город в сирийской провинции Алеппо

Происшествия

Радикалы отбили целый город у протурецких боевиков на севере провинции Алеппо

Радикальные боевики взяли город в сирийской провинции Алеппо
Иван Шилов © ИА REGNUM
Боевики

Алеппо, Сирия, 31 октября 2018, 02:36 — REGNUM  По информации новостного ресурса Al-Masdar News, радикальным джихадистам удалось установить полный контроль над городом в северной части сирийской провинции Алеппо. 30 октября город Кафр-Хамра был отбит группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у протурецких исламистских группировок Национального фронта освобождения.

Все началось 29 октября, когда боевики из протурецкой группировки «Харакат Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели штурм штаб-квартиры «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кафр-Хамре. В результате этого штурма погибли два полевых командира радикалов.

«Хаят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выставила требование Фронту национального освобождения передать им боевиков, которые вели атаку на их базу. Однако Фронт национального освобождения отказался.

Тогда радикалы в ходе боя полностью выбили протурецких исламистов из города Кафр-Хамра, установив над ним своей полный контроль.

Ранее военные эксперты предполагали, что турецкие военные попробуют использовать против радикальных групп, отвергающих Сочинское соглашение по Идлибской демилитаризованной зоне, свои подконтрольные группировки. Однако в данном случае результат получился обратный.

Сирийской арабской армии также не удалось использовать ситуацию противостояния между исламистами в своих интересах и провести атаку. В этом районе большое количество турецких войск, и любые наступательные действия на территорию боевиков могут привести к прямому боевому столкновению с турецкими военными.

Тем не менее, в связи с продолжающимся присутствием «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи города Алеппо Сирийская арабская армия сейчас готовится к новой наступательной операции, чтобы изгнать их раз и навсегда.

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Война в Сирии
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