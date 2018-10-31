Во Флориде разбился вертолет, погибли два человека

Орландо, США, , 02:36 — REGNUM В американском штате Флорида вертолет упал на парк трейлеров, в результате крушения погибли два человека, еще один пострадал, сообщает телеканал Fox 10.

По словам полиции, один из погибших — 45-летний пилот вертолета Кристофер Лорд. По видеокадрам, опубликованным телеканалом, видно, что при крушении вертолета целиком загорелся один из трейлеров. По данным полиции, внутри трейлера никого не было. В настоящее время ведется выяснение причин аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в Великобритании потерпел крушение вертолет владельца футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи из-за отказа хвостового винта. В результате крушения погиб сам Шривадданапрабхи, а также еще четыре человека, находившихся на борту вертолета.