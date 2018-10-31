Борисов рассказал, что будет с плавдоком ПД-50

Росляково, Мурманская область, , 01:26 — REGNUM Для выяснения причин и обстоятельств затопления крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 будет создана комиссия из представителей военно-морского флота РФ и 82-го судоремонтного завода, заявил зампредседателя правительства России Юрий Борисов в интервью РБК.

По его словам, комиссия должна будет решить, поднимать ли затонувший плавдок или нет. Борисов считает, что «скорее всего» док будет поднят со дна. Он подчеркнул, что будут приняты все меры для того, чтобы уложиться в сроки возвращения тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» в состав Северного флота. Борисов добавил, что все пострадавшие в аварии получат компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области в результате аварии затонул крупнейший плавучий док ПД-50, в котором проходил ремонт ТАВКР «Адмирал Кузнецов». В результате происшествия пострадали четыре сотрудника завода, один пропал без вести. Крейсер получил повреждения и ушел на буксире.

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