Площадь пожара на нефтяной станции в Югре сократилась вдвое

Нижневартовск, Югра, , 01:14 — REGNUM Площадь пожара на нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе (Ханты-Мансийский автономный округ) сократилась до 400 кв. м, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«На данный момент сотрудникам МЧС России удалось сократить площадь пожара до 400 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что огонь больше не распространяется. По состоянию на 2:00 (время местное), для борьбы с огнем задействована пожарная насосная станция. В тушении пожара участвуют 123 человека, задействовано 36 единиц спецтехники.

Напомним, начавшийся в 15:25 (время местное) пожар в вечеру распространился на 1000 кв. м. Сначала горел резервуар с нефть, затем огонь затронул соседние объекты.

Два человека получили травмы и сейчас находятся в Нижневартовской клинической больнице. Следственный комитет России начал проверку по факту ЧП в Нижневартовском районе.

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