Пожар на нефтебазе в Югре. Огонь распространился на соседние здания

Ханты-Мансийск, , 00:52 — REGNUM Возгорание в на нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе (Ханты-Мансийский автономный округ) распространилось с резервуара с нефтью на соседние здания, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В результате перелива нефтепродуктов за пределы обвалования, огонь распространился на узел учета нефти и здание административо-бытового комплекса», — сообщили в МЧС.

К месту ЧП от соседних объектов МЧС организовало подвоз воды.

Напомним, пожар на нефтеперерабатывающей станции начался в 15:25 (время местное). Загорелся резервуар с нефтью. В результате ЧП пострадали и были госпитализированы в Нижневартовскую клиническую больницу два человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту ЧП в Нижневартовском районе региональное управление СКР начало проверку.

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