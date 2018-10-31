Огонь на нефтебазе в Югре охватил 1000 квадратных метров

Нижневартовск, Югра, , 00:57 — REGNUM Площадь пожара на нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе (Ханты-Мансийский автономный округ) составляет 1 000 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

По состоянию на 23:25 (время местное), борьба с огнем идет на двух участках. Пожарные обеспечивают защиту от огня зданий предприятия и двух отдельно стоящих резервуаров.

В ликвидации пожара участвуют 93 человека, задействовано 32 единицы техники. В очаг горения подано шесть пожарных стволов и два гидромонитора.

«Проводимые действия позволяют не допустить увеличения площади пожара, на данный момент горение происходит на 1000 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

Напомним, пожар начался в 15:25 (время местное): несмотря на борьбу огнем, возгорание с резервуара с нефтью распространилось на здание административо-бытового комплекса и узел учета нефти.

Два человека госпитализированы в Нижневартовскую клиническую больницу. Следственный комитет РФ начал проверку по факту ЧП.

Борьбу с огнем ведут спасатели Самотлорского пожарно-спасательного гарнизона. От соседних объектов к месту ЧП организован подвоз воды.

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