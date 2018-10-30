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Роскомнадзор направил запрос в Сбербанк об утечке данных сотрудников

Происшествия

В сеть попали данные более 420 тысяч сотрудников Сбербанка

Роскомнадзор направил запрос в Сбербанк об утечке данных сотрудников
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Сбербанк

Москва, 30 октября 2018, 22:59 — REGNUM  Роскомнадзор направил запрос в Сбербанк с просьбой разъяснить информацию об утечке личных данных сотрудников банка и некоторых его дочерних предприятий. Об этом 30 октября сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя надзорного ведомства.

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что на специализированном форуме phreaker.pro на днях появилась база данных с информацией о более чем 421 тысячи сотрудников Сбербанка.

Отмечалось, что в документе содержались ФИО сотрудников, их адреса электронной почты и логины для входа в операционную систему, а также сведения о том, в каких подразделениях они работают.

В Сбербанке заявили, что опубликованная информация не представляет угрозы раскрытия персональных данных сотрудников.

Читайте ранее в этом сюжете: Чем утечка данных из Сбербанка может быть опасной для клиентов

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