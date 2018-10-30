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В Москве проверяют информацию об угрозе взрывов в офисах «Альфа-банка»

Происшествия

По данным СМИ, полиция проверяет сразу несколько отделений банка

В Москве проверяют информацию об угрозе взрывов в офисах «Альфа-банка»
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Альфа-Банк

Москва, 30 октября 2018, 22:20 — REGNUM  Полиция проверяют информацию об угрозе взрыва в отделении «Альфа-банка» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.

«В связи с поступившим в полицию сигналом об угрозе взрыва полицией совместно со службой безопасности банка проводится проверка отделения», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в полицию поступили сообщения о «минировании» целого ряда отделений банка.

Подробности произошедшего уточняются.

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