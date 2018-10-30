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Наводнение в Венеции повредило пол собора Святого Марка

Происшествия

Практически весь центр Венеции оказался затоплен после урагана

Наводнение в Венеции повредило пол собора Святого Марка
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Венеция

Венеция, Италия, 30 октября 2018, 21:33 — REGNUM  Мозаичный пол собора Святого Марка в Венеции оказался повреждён в результате наводнения, обрушившегося на регион, передаёт 30 октября агентство ANSA.

Сообщается, что собор оказался частично затоплен, уровень воды в помещении достигал 90 сантиметров. В результате этого был нанесён ущерб мозаике.

Напомним, сильный ураган и шторм обрушились на Италию накануне и продолжались всю ночь. В результате удара стихии погибли по меньшей мере 11 человек.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Венеции, где практически весь исторический центр оказался затоплен водой.

Ранее сообщалось, что в Венеции в ходе наводнения также оказались повреждены два гобелена Хуана Миро.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение в Венеции: повреждены два гобелена Хуана Миро

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Наводнения
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