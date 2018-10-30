Воронежец украл у ЛВЗ 36 млн и чуть не довел завод до банкротства

Воронеж, , 21:28 — REGNUM Бывший сотрудник Бутурлиновского ликероводочного завода (Воронежская область) осужден за хищение 36,5 млн рублей. Решение вынес Коминтерновский районный суд Воронежа, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 30 октября.

В суде установлено, что 32-летний мужчина, ранее работавший на ЛВЗ, при увольнении решил похитить продукцию предприятия, продать ее, а деньги присвоить. Он организовал собственную фирму ООО «Алкотерра». Представителям завода он предложил сотрудничество, пообещав расширить рынок сбыта продукции, поднять уровень продаж. Как только он получил согласие представителей предприятия, он, воспользовавшись тем, что типовые договоры поставки предусматривают возможность отсрочки оплаты на полтора месяца, в период с августа по декабрь 2014 года вывез с завода алкогольную продукцию на сумму свыше 80 млн рублей. Алкоголь он реализовал через розничную сеть. При этом более 36,5 млн рублей не доплатил предприятию. Деньги присвоил, перечислив на счета подконтрольных ему других фирм по фиктивным сделкам.

После проведения этих операций он переоформил уже неплатежеспособное ООО «Алкотерра» на подставное лицо, а затем фирма была признана банкротом.

Между тем, как посчитало следствие, ущерб, который нанес обвиняемый Бутурлиновскому ЛВЗ привел к ухудшению финансового состояния завода — градообразующего предприятия. Производство фактически остановилось, завод, на котором работали 100 жителей Бутурлиновки, оказался на грани закрытия, образовались долги по зарплате и акцизам.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск завода о взыскании с виновного суммы причиненного преступлением ущерба. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Отметим, что Бутурлиновский ЛВЗ — градообразующее предприятие для райцентра Бутурлиновка. В 2010 году ООО ЛВЗ «Бутурлиновский» было признано банкротом. Затем производство удалось перезапустить при поддержке правительства региона — в 2013 году. В 2014 году у предприятия вновь возникли сложности