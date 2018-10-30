Пожар уничтожил сотни автомобилей Maserati в итальянском порту

Савона, Италия, , 20:59 — REGNUM В порту итальянского города Савона пожар уничтожил сотни новых автомобилей марок Maserati и Fiat, передаёт 30 октября агентство ANSA.

Как сообщается, в одном из терминалов морской гавани во время сильного дождя произошло короткое замыкание. Пожар быстро перекинулся на автомобили, которые готовились к отправке на продажу в страны Азии.

По информации агентства, крупный пожар не удавалось потушить на протяжении нескольких часов. В настоящее время оценивается ущерб, нанесённый пожаром.