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Пожар уничтожил сотни автомобилей Maserati в итальянском порту

Происшествия

ЧП произошло в порту города Савона

Пожар уничтожил сотни автомобилей Maserati в итальянском порту
charlie0111
Maserati

Савона, Италия, 30 октября 2018, 20:59 — REGNUM  В порту итальянского города Савона пожар уничтожил сотни новых автомобилей марок Maserati и Fiat, передаёт 30 октября агентство ANSA.

Как сообщается, в одном из терминалов морской гавани во время сильного дождя произошло короткое замыкание. Пожар быстро перекинулся на автомобили, которые готовились к отправке на продажу в страны Азии.

По информации агентства, крупный пожар не удавалось потушить на протяжении нескольких часов. В настоящее время оценивается ущерб, нанесённый пожаром.

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