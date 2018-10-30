В Москве подростки подозреваются в покушении на убийство бездомного

Москва, , 19:57 — REGNUM В Москве арестован подросток, подозреваемый в попытке убийства бездомного вместе со своим другом. Об этом сообщает 30 октября пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным следствия, 23 августа двое молодых людей 17 и 16 лет в парковой зоне возле улицы Пришвина сговорились убить мужчину без определённого места жительства.

«Используя слезоточивый газ и нож, напали на бездомного, нанесли ему множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов, после чего 16-летний подросток нанёс потерпевшему не менее пяти ударов ножом», — сообщают в СК.

С места преступления нападавшие скрылись. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, потерпевший был доставлен в больницу и выжил.

В ходе расследования были установлены личности нападавших. Один из них, 2000 года рождения, был задержан и помещён под стражу. Сейчас выясняется местонахождение второго фигуранта.

«Установлено, что подростки познакомились в социальной сети и имели одинаковые взгляды по отношению к бездомным людям, считая их низшим и ненужным слоем общества», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствием проверяется причастность подростков к ряду других тяжких преступлений на территории Москвы. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК России «Покушение на убийство двух и более лиц».

Отметим, что накануне вечером на анонимном имиджборде «Двач» появилась информация о группе неонацистов, совершавших вооружённые нападения на лиц без определённого места жительства. Сообщалось, что видеоролики, снятые самими участниками нападений, были обнаружены на одном из форумов в «даркнете». Пользователи обратили внимание, что кадры, по всей видимости, были сделаны в 2018 году, а также обнаружили сообщества во «ВКонтакте», участниками которых могли быть нападавшие. В течение дня упомянутые страницы в соцсети оказались заблокированы. Какой-либо официальной информации от правоохранительных органов на этот счёт до настоящего времени не поступало.