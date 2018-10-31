Стихия на Кубани. Экзамен провален

Сочи, Краснодарский край, , 06:32 — REGNUM Наводнение в Краснодарском крае заставляет задуматься о системных ошибках, допущенных как при строительстве величественных олимпийских объектов, так и при обслуживании важнейшей городской инфраструктуры. С этой точки зрения на происшествие посмотрел автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Само сочетание горной и прибрежной местности делает регион уязвимым перед стихией. Конечно, сочинские олимпийские объекты прекрасны и дают ощущение высокой цивилизации, но, к сожалению, дороги Краснодарского края не выдержали удара воды, а ведь именно они — основа развития и существования любой инфраструктуры, это артерии региона. А ведь ливневая канализация городов и предназначена для того, чтобы брать на себя разгул стихии, даже если он превосходит обычные средние показатели. Если ливневая канализация забита оставшимся от строительства мусором, то при избытке воды обязательно возникнет чрезвычайная ситуация, будут затоплены низинные участки.

Но в Краснодарском крае вместо того, чтобы предусмотреть возможность такого развития событий, предпочли застройку не надежную, а прибыльную, когда без четкого плана гостиницы, пансионаты и дома лепились поближе к морю. В чём еще проявилась нынешняя неорганизованность и непродуманность?

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