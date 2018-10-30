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Пассажирский паром потерял управление в Балтийском море

Происшествия

На борту судна находятся 38 человек

Стокгольм, 30 октября 2018, 18:32 — REGNUM  Паром с пассажирами на борту застрял в Балтийском море у берегов Швеции, сообщает 30 октября портал Postimees.

Как уточняется, паром Tallink Regal Star направлялся из шведского порта Каппельскяри в эстонский Палдиски. По пути судно оказалось полностью обесточено и потеряло управление.

Сообщается, что паром начало уносить сильным ветром, во время дрейфа он столкнулся с навигационным знаком. В настоящее время судно бросило якорь у шведского побережья.

Известно, что на борту находятся одиннадцать пассажиров и 27 членов экипажа. Подробности инцидента уточняются.

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Происшествия на воде
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