Пассажирский паром потерял управление в Балтийском море

Стокгольм, , 18:32 — REGNUM Паром с пассажирами на борту застрял в Балтийском море у берегов Швеции, сообщает 30 октября портал Postimees.

Как уточняется, паром Tallink Regal Star направлялся из шведского порта Каппельскяри в эстонский Палдиски. По пути судно оказалось полностью обесточено и потеряло управление.

Сообщается, что паром начало уносить сильным ветром, во время дрейфа он столкнулся с навигационным знаком. В настоящее время судно бросило якорь у шведского побережья.

Известно, что на борту находятся одиннадцать пассажиров и 27 членов экипажа. Подробности инцидента уточняются.