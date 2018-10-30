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Правительство Италии озвучило число жертв урагана

Происшествия

«Непогода принесла нам драматические потери»

Правительство Италии озвучило число жертв урагана
Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Рим, 30 октября 2018, 18:45 — REGNUM  По официальной информации, девять человек стали жертвами шторма в Италии за последние три дня, 30 октября передает агентство Reuters.

«Непогода принесла нам драматические потери: девять погибших, четверо серьезно раненых, один человек пропал без вести», — сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Число жертв непогоды может оказаться ещё большим: в итальянских СМИ уже прозвучала цифра в 11 погибших в результате урагана и шторма. Шторм будет продолжаться ещё не менее суток.

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Ураганы, шторма, бури
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